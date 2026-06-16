«Perdí cuatro embarazos. No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida»: La impactante confesión de figura de la música

Una cruda revelación remeció al mundo de la música. Se trata de María Becerra, cantante argentina que habló sobre uno de sus momentos más difíciles, cuando estuvo en riesgo vital tras perder un embarazo.

Esto, en el podcast Latino Champs, donde se refirió a las pérdidas que sufrió entre 2023 y 2025, tras intentar ser madre junto a su pareja, J Rei, quien también es cantante.

La impactante confesión de María Becerra

Durante aquel periodo María Becerra estuvo al borde de la muerte, en medio de un embarazo ectópico, una extraña condición que le provocó una hemorragia interna, que la mantuvo internada y en riesgo vital.

Ahora, en el podcast, reveló la advertencia de los médicos tras esta situación: «Perdí cuatro embarazos. No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida«, señaló.

Luego, contó un poco más sobre sus pérdidas, donde aseguró que la segunda y la tercera resultaron en abortos espontáneos. Sin embargo, su último embarazo se complicó, y terminó en una situación de vida o muerte para la cantante:

«Casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’», reveló María Becerra.

Sobre su estado actual, la cantante aseguró: «Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo?»

Eso sí, María Becerra aseguró que a pesar de las dificultades, su deseo de ser mamá sigue intacto, y que junto a su pareja, J Rei, buscarán otras alternativas para poder concretarlo.

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