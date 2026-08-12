Lucky Brown y Loyaltty llegan a Gran Arena Monticello: cuándo es y cómo comprar entradas

La música urbana chilena tendrá una noche especial en Gran Arena Monticello. Lucky Brown y Loyaltty se presentarán por primera vez en el recinto el próximo sábado 22 de agosto, en un espectáculo que reunirá algunos de los mayores éxitos de ambos artistas.
La jornada comenzará a las 21:00 horas y contará con una producción especialmente preparada para la ocasión, incluyendo una puesta en escena renovada y un repertorio que recorrerá las canciones que han marcado sus respectivas carreras. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.
Lucky Brown y Loyaltty llegan con sus grandes éxitos
Lucky Brown se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la nueva generación urbana nacional. El artista cuenta con cerca de tres millones de oyentes mensuales en Spotify y una creciente audiencia en Chile y Latinoamérica.
Su presentación en Monticello será una oportunidad para repasar las canciones que lo han llevado a posicionarse entre los artistas chilenos más escuchados en plataformas digitales.
Por su parte, Loyaltty irrumpió con fuerza en la escena urbana a temprana edad. Con solo 19 años, la cantante ya cuenta con éxitos como «Tikitaka», «Ziza», «Dah» y «Mala Conducta», además de presentaciones en importantes escenarios como Vibra Fest, Primavera Sound, Lollapalooza y Festival REC.
La artista también ha logrado construir una identidad propia dentro de la escena urbana, consolidándose como una de las figuras femeninas más destacadas de la nueva generación.
Lafé será la artista invitada
El espectáculo también contará con la participación de Lafé, quien llegará como artista invitada mientras promociona su nuevo álbum «Pura Actitud».
La cita promete una noche cargada de música urbana, energía y grandes éxitos, en un encuentro que reunirá a tres artistas que actualmente forman parte de la nueva escena musical chilena.
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