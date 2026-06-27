El chileno que comenzó manejando a Shaquille O’Neal y hoy lidera su propia empresa en Estados Unidos

Emigró cuando tenía seis años, trabajó como chofer de reconocidas celebridades internacionales y actualmente está al mando de una empresa en Estados Unidos. Además, sin perder el vínculo con sus raíces, creó la academia Santiago United Academy (SUA), con el objetivo de acercar el fútbol estadounidense a Chile.

La historia de los chilenos que triunfan en el extranjero suele estar marcada por el esfuerzo, y la de Jonathan Vásquez no es la excepción. Nacido en Tiltil, el emprendedor de 42 años llegó a Estados Unidos en 1991 junto a su madre. Tras desarrollar una extensa carrera laboral en Nueva York, hoy dirige una consolidada empresa en Pensilvania y trabaja para impulsar un proyecto deportivo a través de Santiago United Academy (SUA).

Una juventud marcada por el trabajo y una curiosa anécdota con un multimillonario

Su vida en Norteamérica comenzó cuando tenía apenas seis años, adaptándose rápidamente al idioma y a una cultura completamente distinta. Desde muy joven mostró interés por salir adelante y, con solo 14 años, comenzó a desempeñarse como voluntario en hospitales de Nueva York gracias a programas escolares de verano.

Más adelante, regresó brevemente a Chile a los 16 años por motivos personales. En ese período se casó y nació su hijo mayor. Posteriormente volvió a Estados Unidos, donde inició su camino en el exigente rubro del transporte corporativo VIP.

Con el objetivo de diferenciarse, decidió ofrecer un servicio distinto al resto. Equipó sus vehículos con iPads, dulces, agua y diarios para los pasajeros.

«Yo no quería ser igual al resto (…). Les puse iPad a los autos, les ponía dulces, aguas, diarios… Aprendí de las grandes empresas y eso me ayudó a que llegara más gente de mayor prestigio», recordó.

Ese nivel de detalle le permitió ganarse la confianza de importantes hoteles y trasladar a figuras internacionales como Shaquille O’Neal, Tom Hanks y el empresario Carlos Slim, con quien protagonizó una llamativa anécdota.

«Una persona común y corriente me daba 20 o 100 dólares de propina y a este caballero, que lo llevé hacia su avión privado con mi auto impecable, me dio un dólar. Me dijo ‘toma, para un café’. Aún lo tengo», contó entre risas.

Su etapa en el transporte concluyó coordinando la visita de la Princesa de Arabia Saudita.

La reinvención que lo llevó al éxito

Con la irrupción de las aplicaciones de transporte y el aumento de la competencia, Jonathan optó por reinventarse. Durante tres años trabajó como guardia armado y supervisor de la bóveda de diamantes del aeropuerto de Nueva York.

Posteriormente, buscando una mejor calidad de vida para sus cuatro hijos —Cristóbal, Jayden, Sofía y Sara—, en 2015 se trasladó junto a su familia a Pensilvania.

Allí invirtieron sus ahorros para crear Keystone Facility Services, una empresa dedicada a la limpieza comercial.

«Empezamos mi esposa y yo solos; ella estaba embarazada. El primer edificio que limpiamos fue una fábrica de camiones de bomberos», recordó.

Actualmente, la compañía cuenta con oficinas propias, personal administrativo y cerca de 30 trabajadores.

«Tenemos nuestras oficinas, personal administrativo y cerca de 30 empleados encargados de las distintas cuentas», destacó.

Al mirar el camino recorrido, reconoce con orgullo el esfuerzo realizado.

«Nadie regala nada acá en Estados Unidos, la plata no crece en los árboles como dice la gente y el día a día se trabaja duro. Pero gracias a Dios hoy podemos darnos el gusto de estar estables», afirmó.

El proyecto que busca conectar a Chile y Estados Unidos

Pese a vivir lejos, Jonathan asegura que mantiene intactas sus raíces chilenas gracias a las tradiciones familiares que comparte junto a su esposa e hijos.

«Chile es un país bonito, es mi patria (…). En Chile son querendones», comentó.

Ese vínculo fue precisamente el que lo motivó a crear Santiago United Academy (SUA), institución de la que es fundador y director ejecutivo. Su propósito es generar oportunidades para jóvenes futbolistas y fortalecer la presencia del fútbol chileno en Estados Unidos.

«Queremos hacer más reconocido a Chile. Es la idea. Demostrar que hay fútbol; somos bicampeones de América», explicó.

Finalmente, reveló cuál es su principal objetivo con la academia.

«Quiero que jugadores de acá vayan a Chile, que vean lo que nosotros ofrecemos: fútbol, pero también gente buena y vida chilena», concluyó Jonathan Vásquez.

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