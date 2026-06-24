«Me gusta ocupar la lengua, me gusta saborear, me gusta que no se duchen antes de (…) No tengo límites en el sexo»

Uno de los chicos reality más polémicos del último tiempo sin dudas es Álvaro Ballero. El actual «Volverías con tu Ex? 2» fue noticia hace poco tras revelar una criticada anécdota con su expareja, Ludmila Ksenofontova.

Pero ahora, fue nuevamente noticia pero por una peculiar publicación. Resulta que el chico reality compartió un video, en el que responde sin filtro a una pregunta de una seguidora, en la que reveló sus fetiches sexuales.

La íntima revelación de Álvaro Ballero

Con un video en su Instagram, Álvaro Ballero respondió a la pregunta, «¿Qué te gusta en el sexo?». Sin tapujos, se largó: «Me gusta ocupar la lengua, me gusta saborear, me gusta que no se duchen antes de, me gusta el aroma de mujer, me encanta eso, me gusta mucho explorar, ocupar mis manos, ocupar mi lengua».

«No tengo límites en el sexo, pero no me gustan los tríos, nunca he hecho, no me interesan, siento como que no alcanzo, con suerte para una, no para dos«, agregó el chico reality.

Incluso, reveló que no le gustan los disfraces ni los juegos de rol, pero sí que la mujer se vista de secretaria, aunque: «tampoco me llama tanto la atención», reveló.

Lo que sí, Álvaro Ballero reveló que le gusta la lencería: «Los que más me gustan son hilo dental«. Y también, reveló que las mujeres que no usan colaless le matan las pasiones.

La publicación rápidamente llamó la atención en las redes y se llenó de comentarios de sus seguidoras, que quedaron fascinadas con su relato.

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