Camila Nash recuerda su primera noche con famoso ex y queda al descubierto su decepción: “Yo estaba re ilusionada…”

Camila Nash volvió a recordar uno de sus romances más comentados durante una conversación con Raimundo Cerda en el último capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2, de Mega.

La chica reality y el creador de contenidos hablaron sobre sus experiencias amorosas y repasaron algunos episodios de sus relaciones anteriores. En medio de la conversación, Nash sorprendió al revelar un momento que vivió con Tom Brusse luego de que ambos participaran en El Internado.

Según relató, la primera noche que pudieron estar juntos fuera del encierro no salió como esperaba. Camila aseguró que se encontraba muy ilusionada con aquel encuentro, ya que por fin tendría la oportunidad de compartir con él sin las restricciones de un reality.

Camila Nash reveló desconocido momento que vivió con Tom Brusse tras salir de reality

“Primera noche afuera, viéndonos las caras, no escondidos. Yo estaba re ilusionada y él llegó y apagó la luz”, contó.

La situación no habría cumplido con las expectativas que tenía la exchica reality. Nash explicó que para ella se trataba de un momento especial y que esperaba poder conocer más a su entonces pareja.

“Para mí era un momento importante, como, wow, lo voy a conocer… Apagó la luz, el mínimo esfuerzo”, recordó.

Luego, mientras explicaba qué buscaba en una relación, Camila comenzó una frase que Raimundo Cerda decidió completar.

“No quiero estar con una persona que me haga sentir…”, alcanzó a decir Nash.

“Que no le gustai’”, respondió rápidamente Cerda.

El comentario dio pie a que ambos continuaran hablando sobre lo que consideran importante dentro de una relación. En ese contexto, Raimundo también se refirió a su romance anterior con Faloon Larraguibel.

El creador de contenidos reconoció que la atracción fue uno de los aspectos que más marcó aquella relación.

“Lo que más tuve en mi relación anterior era eso, deseo, y eso para mí es lo número uno en la relación”, afirmó.

Cerda también recordó cómo fue su vínculo con la exchica reality y aseguró que ambos vivieron una relación particularmente intensa.

“Yo le traje como juventud, colágeno, fue súper loca esa relación. Fui parte de sanar también muchas cosas de ella, y ella me lo decía abiertamente”, cerró.

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