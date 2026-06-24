¡Ya están a la venta las entradas!: Estos son los precios del concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile este 2026

Finalmente llegó el día más esperado por los fanáticos. Romeo Santos y Prince Royce confirmaron su regreso a Chile con la gira conjunta «Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026«, un espectáculo que reunirá por primera vez a gran escala a dos de las figuras más importantes de la bachata.

Y hoy, comenzó la venta general de entradas para su tan esperado concierto en el Estadio Monumental, el próximo 20 de septiembre.

Estos son los precios del concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile este 2026

Los artistas se presentarán en un concierto que promete convertirse en uno de los eventos latinos más destacados del año. La venta general de entradas ya comenzó este miércoles 24 de junio a las 11:00, a través de la página web de PuntoTicket.

La gira arrancó este año en Estados Unidos con una exitosa convocatoria, agotando entradas en todas las ciudades visitadas. Gracias a sus resultados de asistencia y ventas, el tour logró posicionarse entre las giras latinas más exitosas de la temporada.

Cabe destacar que los artistas se presentarán con lo mejor de su repertorio, tanto en solitario, como sú último álbum en conjunto, que ya es todo un éxito.

Para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile este 2026, las entradas tienen un precio que va desde los $75.000, hasta los $240.000.

En específico, incluyendo el cargo por servicio, los precios quedan así:

Cancha VIP A y B: $180.575

Cancha General A, B, C y D: $87.375

Rapa Nui: $279.600

Oceano: $151.450

Cordillera: $116.500

Silla de Ruedas: $87.375

Acompañante Silla de Ruedas: $87.375

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