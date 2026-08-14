¡Nadie lo vio venir! Tarotista Álvaro Santi lanza inesperda predicción sobre popular figura de TV: «Algo se está gestando»

Camila Andrade y Jorge Yunge viven un nuevo momento en su relación luego de confirmar su compromiso. La noticia fue comentada en “Zona de Estrellas”, donde el tarotista Álvaro Santi realizó una lectura de cartas para analizar el futuro de la pareja.

La comunicadora confirmó el compromiso a comienzos de esta semana a través de Instagram. Andrade publicó una serie de fotografías del romántico momento, donde se puede ver al empresario arrodillado mientras sostiene el anillo.

Junto a las imágenes, la también comunicadora escribió un breve mensaje para celebrar la propuesta: «Siiii, para siempre amor».

La lectura de tarot de Álvaro Santi

En el programa de Zona Latina, Álvaro Santi tomó las cartas para conocer qué viene para la pareja. La primera que apareció fue el as de oro, que el tarotista interpretó como una señal de estabilidad y de un nuevo comienzo.

«Se cayó un as de oro, que es el inicio de algo estable, sólido. Como oportunidad es buena, es una propuesta bastante interesante», explicó.

Luego apareció el seis de bastos, carta que Santi relacionó con un escenario favorable para la relación. Más tarde, la rueda de la fortuna reforzó, según su interpretación, la idea de una etapa de cambios y consolidación para Andrade y Yunge.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando los panelistas le preguntaron por la posibilidad de que la pareja pudiera convertirse en padres.

Ante la consulta, Santi sacó una nueva carta y apareció El Mundo. A partir de esta señal, el tarotista lanzó una llamativa predicción sobre la vida personal de la comunicadora.

«Es muy probable, porque es como un útero el mundo, es algo que se está gestando», afirmó durante la lectura en Zona Latina.

La declaración generó comentarios entre los integrantes del panel, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que existan nuevas novedades en la vida de Camila Andrade después de su compromiso.

Finalmente, Santi volvió a referirse al vínculo entre la comunicadora y el empresario y entregó una positiva conclusión sobre sus sentimientos.

«Es real el amor», aseguró el tarotista en medio de la conversación.

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