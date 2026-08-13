«Te lo juro por Dios, por mi hermana que falleció: a mí esa Pamela me vuelve a levantar la mano y, te lo prometo, la voy a agarrar de las mechas»

El enfrentamiento entre Sergio Rojas y Pamela Díaz continúa escalando. La disputa, que comenzó tras los duros dichos del periodista sobre “La Fiera”, sumó ahora una nueva polémica luego de una advertencia realizada en televisión.

Todo ocurrió durante la emisión del miércoles de Que te lo digo. En medio de la conversación, Luis Sandoval le planteó a Rojas un particular escenario: qué ocurriría si Pamela Díaz volviera a agredirlo físicamente.

La pregunta surgió a raíz de un episodio ocurrido en noviembre de 2012, cuando, según se ha señalado, la conductora habría protagonizado una pelea con el periodista en el sector VIP de un evento y le habría propinado una cachetada.

La ácida respuesta de Sergio Rojas

Rojas respondió sin filtros y aseguró que reaccionaría si la situación se repitiera.

“Te lo juro por Dios, por mi hermana que falleció: a mí esa Pamela me vuelve a levantar la mano y, te lo prometo, Lucho, la voy a agarrar de las mechas y le voy a dar un zamarreo, le voy a sacar todas las extensiones, me importa un carajo”, lanzó.

Sus dichos generaron la intervención de Paula Escobar, quien intentó poner paños fríos a la situación.

“Pero si no te ha pegado todavía”, le recordó la panelista. Luego, agregó: “Yo soy de la idea de que uno puede conversar con más altura de miras”.

Rojas, sin embargo, descartó por completo esa posibilidad y cuestionó que pudiera existir un diálogo con Díaz.

“¿Pero cómo vas a hablar con ella? ¿Qué altura de miras? Nada que ver, amiga”, respondió.

Finalmente, el periodista cerró el tema con una tajante declaración: “No hay conversación, ella no es una persona para conversar”.

La nueva arremetida ocurre en medio de un conflicto que se intensificó después de que Rojas calificara a Díaz de “Analfabeta”, “ignorante” y “gorreada” a propósito de los recientes cambios en Hay que decirlo, de Canal 13.

Ante esos dichos, la conductora aseguró haberse sentido “denostada, ninguneada y humillada” y afirmó que iniciaría acciones legales contra el comunicador, además de acusarlo de mantener un constante hostigamiento en su contra.

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