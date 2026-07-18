Naya Fácil tras críticas en redes: «Me gustaría saber si con dignidad pagamos las cuentas (…) Dicen que perdí mi dignidad, Yo siento que tengo»

Sin duda una de las noticias de la semana fue la nueva adquisición de Naya Fácil: Un lujoso penthouse en Las Condes, avaluado en alrededor de 2.000 millones de pesos.

Parte de los usuarios fueron tajantes con la creadora de contenido, y la lapidaron por su oscuro pasado. Sin embargo, ella reaccionó a los comentarios y defendió el camino que ha recorrido para alcanzar su éxito.

El desahogo de Naya Fácil

Tras revelar su nueva propiedad, varios usuarios recordaron los inicios de la creadora de contenido en internet y criticaron la forma en que ha construido su carrera. Claramente, este ha sido un tema recurrente para Naya.

Es por eso, que lejos de ignorar los comentarios, Naya Fácil decidió responder a través de sus historias de Instagram: “Me gustaría saber si con la dignidad pagamos las cuentas de la luz. Pongámonos en la situación de que tengo mi dignidad”, comenzó diciendo.

“Con la dignidad pagaré la cuenta de la luz, la cuenta del agua, el supermercado, la ropa, el shampoo”, comentó.

Incluso, fue más allá, y Naya Fácil respondió directamente a quienes la cuestionan:

“La dignidad es súper valiosa, no hablo de perder valores, la gente dice que perdí mi dignidad. Yo siento que tengo mi dignidad. Ustedes tienen la dignidad intacta, entonces ustedes tienen más que yo. Están saldados, pagan sin mirar la cuenta gracias a la dignidad”, concluyó.

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