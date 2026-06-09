Actualizan estado de salud de Diego Pánico con impactante fotografía desde la clínica: «Está todo en manos de Dios»

La situación de Diego Pánico ha causado preocupación entre sus seguidores. Recordemos que el joven creador de contenido sufrió una trombosis en sus piernas, lo que lo mantuvo en un delicado estado, incluso, supuestamente en riesgo vital.
Ahora, su amiga Adriana Barrientos utilizó sus redes sociales para actualizar su estado de salud, luego de permanecer algunos días en la UTI.
Actualizan estado de salud de Diego Pánico con impactante fotografía
A través de sus historias de Instagram, Adriana Barrientos, compartió una historia para contar un poco sobre la situación de Diego Pánico: «Vine a despedirme porque Diego va a partir a su ciudad natal, a Los Ángeles, en donde está su médico de cabecera esperándolo. Él está estable dentro de su gravedad, pero gracias a Dios ya va a partir con su familia y todo a su ciudad natal».
«Sigamos rezando para que se recupere del todo y pronto lo tengamos nuevamente aquí», agregó.
Además, compartió una emotiva fotografía tomando la mano del joven creador de contenido. «Con mi Diego Pánico, a rezar, todo está en manos de Dios».
Cabe mencionar que por ahora su diagnóstico es reservado, y los fanáticos siguen a la espera de conocer el futuro de Diego Pánico.
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