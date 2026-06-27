Alanys Lagos protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche junto a su hermana Julieta

Las sorpresas no dejaron de aparecer en la Gran Noche de la Corazón 2026. Esta vez fue Alanys Lagos quien emocionó al público con un momento muy especial durante su presentación.

En medio de su show, la artista invitó al escenario a Julieta Lagos, su hermana menor, para interpretar juntas «La Pizpireta», desatando una ovación entre los miles de asistentes al Movistar Arena.

La complicidad entre ambas quedó en evidencia desde los primeros acordes. Con una presentación llena de energía y cariño, demostraron que el talento también corre por la familia.

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