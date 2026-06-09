Conmoción en el mundo de la música: Destacado músico ganador del Grammy falleció apuñalado

Una impactante noticia se confirmó durante la mañana de este lunes. El cantante y compositor británico, Talay Riley falleció a los 35 años de edad, víctima de un ataque con arma blanca.

El músico, cuyo nombre real era Mark Orabiyi, es reconocido por su trabajo como compositor, para grandes figuras del rubro. Entre ellas, Zendaya, Dua Lipa, Khalid, H.E.R, y Khelani. Además, también el artista fue ganador de un premio Grammy, por su trabajo en el lápiz.

Destacado músico ganador del Grammy falleció apuñalado

Según los antecedentes de la Policía Metropolitana de Londres, Talay Riley fue encontrado durante la mañana del 5 de junio en el jardín de una vivienda situada en Rayleigh Road, en Silvertown. El artista presentaba heridas provocadas por un arma cortopunzante y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, falleció tras ser trasladado a un recinto asistencial.

La muerte del músico generó numerosas muestras de pesar entre cercanos, colegas y seguidores. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su hermano, el productor y compositor Michael Orabiyi, conocido artísticamente como Scribz Riley. Él, lo describió como “un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de tanta gente”.

Por medio de redes sociales, la familia también confirmó la triste noticia a través de un comunicado. “Para aquellos que lo conocieron y lo amaron personalmente es su humor, espíritu generoso y presencia inconfundible lo que más extrañaremos”, expresaron.

En el mismo mensaje, agregaron: “Estamos profundamente agradecidos por el enorme derramamiento de amor y apoyo que hemos recibido a través de mensajes, llamadas y visitas en las últimas horas. Gracias por su continua consideración y sensibilidad en este momento devastador para todos nosotros”.

Según información de la BBC, aún no se encuentra al culpable, y es que además de Talay Riley, también hubo una segunda víctima, la cual resultó con heridas graves.

Acorde al medio citado, tres sujetos fueron detenidos en primera instancia. Sin embargo, fueron puestos en libertad. Un hombre de 24 años bajo fianza, y un hombre de 24 años junto a una mujer de 25 fueron liberados por falta de pruebas.

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