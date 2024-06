Camila Nash se confiesa en su regreso a la venta de contenido hot: «Me hace sentir deseada»

A pesar de que está alejada de las pantallas e incluso radicada en México, Camila Nash tiene un público fiel que la sigue y que está más que atento a sus publicaciones. Especialmente luego de que comenzara la venta de contenido para adultos.

Pero durante un año, la chiquilla se alejó de esta labor, sorprendiendo hace poquito a sus seguidores de Instagram, al revelar que decidió regresar con todo a Arsmate, plataforma en la que comenzó a subir los registros subidos de tono.

Es en este contexto que, en conversación con La Cuarta, Camila Nash se refirió en extenso a los motivos que la llevaron en primer lugar a sumarse a la venta de contenido para adultos y por qué volvió luego de un año.

Camila Nash y su trabajo en el contenido para adultos

Para comenzar, la ex Calle 7 confesó que comenzó en este negocio porque se le estaba agotando la plata en México. «Nunca lo había pensado, nunca. Es más, yo decía que jamás lo haría. Tenía mucha resistencia al contenido erótico y toda mi vida me resistí mucho a ser la chica sexy, a explotar mi sensualidad».

«Cuando se me empezó a acabar el dinero, medité y me pregunté: ‘¿por qué no?’. Y ahí me di cuenta que no era porque yo no quería, era porque me daba miedo, por el qué diría a mi familia, o por lo que pensaría la gente», agregó.

Mientras que con relación a la pausa que se tomó, este año, Camila Nash confesó que «elegí hacer una pausa porque cuando hago algo me gusta hacerlo bien y ponerle toda mi atención y todo mi respeto. Para mí el contenido que hago en Arsmate me gusta darle producción, tiempo, creatividad. Entonces en esos meses como que no tenía ni tiempo para hacerlo como a mí me gusta».

Junto con esto, señaló que «hacer contenido es algo que me gusta mucho. Y cuando digo me erotiza, es porque me regala sensualidad, me hace sentir deseada. Es un bonito destape. O sea, yo de verdad se lo recomendaría a cualquier mujer. No necesariamente vender el contenido, pero sí jugar mucho con su erotismo».

Para cerrar, Camila Nash aseguró que «a mí no me gusta, a mí me encanta generarle cosas a mis suscriptores y a mis fans. Y me encanta que me vean como una mujer sexy, empoderada, provocadora, rupturista, rebelde. Es mi momento, es un momento súper íntimo que los comparto con ellos».