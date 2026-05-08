Turista español fue a Chillán a probar la longaniza y comentó un detalle sobre la ciudad: «En la que más veces me han…»

Chile es reconocido como uno de los destinos más visitados por turistas extranjeros, gracias a la diversidad de sus paisajes y atractivos naturales.

El país destaca por sus contrastes climáticos, que van desde el desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo, hasta los glaciares de la Patagonia. Por eso, se ha convertido en un lugar ideal para viajar y planear escapadas.

En ese contexto, el influencer español Javi Saez, conocido por recorrer distintos rincones de Chile y compartir sus experiencias en redes sociales, sorprendió al revelar un llamativo detalle sobre Chillán.

En uno de sus más recientes videos el influencer probó la longaniza de Chillán. «Estoy muy sorprendido en general con Chillán, lo bien cuidado que está y lo bonito que es la ciudad«, comentó.

Tras recorrer los diversos mercados de la zona, Javi decidió parar y probar la clásica longaniza de Chillán junto con ensaladas, puré picante y pan con ají. «Vamos con la esperada longaniza. Está muy, muy buena, muy rica«, señaló.

Además, agregó: «Creo que comer la longaniza aquí en los mercados locales es clave. Que no sea un sitio turístico, un sitio local donde viene la gente local». destacó el creador de contenido. «Donde comen los locales, se comen bien«, continuó.

Por otro lado, los comentarios del video se llenaron de más picás y datos de comidas que podría probar. Mote con Huesillo, completos mojados y tortas curicanas, fueron algunas de las recomendaciones que mencionaron los usuarios en redes sociales.

El detalle de Chillán que no pasó desapercibido

Sin embargo, tras probar la comida, Javi Saez, no pudo evitar mencionar un detalle de la ciudad. «De momento, Chillán es la ciudad de Chile en la que más veces me han pedido dinero«. Además, agregó: «Un montón de veces«.

Tras ese comentario, el influencer siguió comiendo, destacando la gastronomía local y probando otros productos de la zona.

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