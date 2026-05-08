Coni Capelli no aguantó más y le paró los carros a rostro de TV en plena emisión: «Yo no he dado mi consentimiento para que eso se sepa»

Un tenso momento se vivió en Fiebre de Baile, luego de que Cony Capelli enfrentara a Diego Venegas por comentar que ambos habrían coqueteado antes de ingresar al programa.
El bailarín relató un episodio que habría vivido con la influencer durante una fiesta, instancia en la que compartieron juntos. Incluso existe un registro de ese momento, el cual, según detalló Cony Capelli, actualmente le incomoda.
Todo esto se habría originado a comienzos de 2025, cuando ambos coincidieron en una fiesta en la discoteque AO, donde fueron vistos besándose. Cabe señalar que Venegas habría terminado su relación con Ignacia Michelson, situación que provocó el quiebre de su amistad.
Ahora bien, en El Confesionario, un programa en línea, le preguntaron a Diego si existía un amorío con la bailarina, recordando lo ocurrido.
La molestia de Cony Capelli
Sin embargo, esto molestó bastante a la ex Gran Hermano, quien no dudó en reprender a Diego Venegas por sus dichos. «Siendo muy respetuosa, Diego, creo que las cosas que se dicen en cámara hay que explicarlas de la misma manera».
«Con mucho respeto te quiero decir… A pesar de que te lo hayan preguntado, yo te quiero pedir que por favor no te refieras más a ese episodio, porque: uno, yo estoy en pareja y dos, corresponde a un momento privado en el cual yo no he dado mi consentimiento para que eso se sepa«, continuó.
Además, señaló que no quería que se volviera a referir al tema. «Te quiero pedir por favor que no vuelvas a referirte al tema por respeto. Te lo pido con mucho cariño”, explicó.
Según Cony Capelli, la situación que ambos vivieron no había pasado más allá. «Y después Diego contó en una entrevista que había pasado algo entre nosotros», mencionó.
«No fue nada más que algo del momento, que no tuvo importancia. Fue algo de un carrete”, aclaró. Finalmente, mencionó que no quería oír la respuesta del ex Mundos Opuesto, porque no le interesaba.
«Quiero tener una relación cordial contigo, yo estoy en pareja y me incomoda bastante”, concluyó Cony Capelli.
