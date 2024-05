Las redes sociales estallan en teorías ante la pelea de Pangal Andrade y Austin Palao en «¿Ganar o Servir?»

El nuevo reality estrella de Canal 13 siempre se ha lucido por la gran cantidad de momentos tensos que le regala a los televidentes. De hecho, será durante el capítulo de esta noche que «¿Ganar o Servir?», tendrá como protagonistas de una fuerte discusión a Pangal Andrade y Austin Palao.

A través de los avances que mostró el canal durante la noche de este domingo, se logró apreciar una fuerte disputa entre los mencionados. La cual, incluso, terminó en golpes.

«Eso no se hace, si yo te cuento algo as ti, tú no lo dices», encaró Austin Palao con molestia. Hecho que despertó la rabia de Pangal Andrade.

«¿Qué hablai tanto? ¿Qué hablai tanto?», comenzó a reclamarle para, posteriormente, darle un empujón.

No obstante, la situación no quedo allí, pues el chiquillo se defendió y le lanzó un combo en cara. Hecho que sorprendió a Pangal, y a los demás participantes que veían el encuentro. De hecho, Andrade agarró una almohada en búsqueda de devolverle el golpe. Sin embargo, Valdivia se vio en la obligación de intervenir y detener la pelea.

«Te dije que te calmarai, hermano. No, no, para, para, para», les pidió el exfutbolista.

Fue en esa misma que, intentando detener al dúo, también cayó en la cama, envuelto en la inesperada situación. Por otro lado, Oriana Marzoli, el Poeta, Francisca Maira se acercaron a sus compañeros en búsqueda de lo mismo, pues se notaba que la pelea quería seguir intensificándose.

Reacción en redes sociales

Sin embargo, la particular pelea despertó las dudas de los internautas. Quienes no dudaron en hacer múltiples teorías en redes sociales, especialmente en X (Twitter), donde muchas fueron las reacciones y opiniones de lo que se viene para esta noche en el reality de Canal 13.

De hecho, muchos de estos destacaron la situación como «actuada» y «falsa». Además, es bien sabido que ante este tipo de actitudes el canal prefiere expulsar de manera inmediata al participante que dio el primer golpe. Hecho que, según las filtraciones de «¿Ganar o Servir?», no ha ocurrido, ya que ambos siguen dentro del encierro.

De esta misma forma, es importante destacar que en cierto punto del avance, se logra aprecia la risa de Claudio Valdivia. Esto mientras busca «detener» la disputa entre sus compañeros.