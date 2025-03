Karol Dance responde a las acusaciones de infidelidad por parte de Danilo 21: «Eres un maldito cobarde»

Karol Lucero, o más conocido como Karol Dance, respondió durante la jornada de este lunes a las acusaciones de infidelidad que le hizo el influencer Danilo 21.

Según lo que detalló el creador de contenido, el ex locutor radia le ha sido infiel a su esposa, Francisca Virgilio, con una compañera de su canal de Youtube, Like Media.

Lo que explicó Danilo, es que a él le llegó una información sobre que Karol tendría una relación paralela con Romina Villalobos, trabajadora de Like Media. Información que él habría corroborado con personas que trabajan en el canal de YouTube.

“Me confirmaron que él y Romina siempre tenían reuniones extraordinarias en el trabajo y que los pillaban mucho encerrados, y que esto no solamente había pasado con ella, sino que también con otras compañeras. También me dijeron que él le escribe coquetamente a trabajadores de Like Media y les pedía que borraran el chat”, expresó el tiktoker.

La respuesta de Karol Dance

Frente a estas graves acusaciones, el ex animador de TV, declaró en su programa de internet, Un día más de YouTube, que Danilo fue incapaz de mostrar una prueba, lo acusó de “faltar a la verdad”, y que si bien en un pasado estuvo con “una y con otra”, desde que está con Francisca, eso dejó de ser así.

“Habían pruebas de Sergio Freire, Copano… Entonces acá no metan a personas que no tienen nada que ver, eso es absurdo. Entonces cuando dices “exponiendo infieles” estás nuevamente faltando a la verdad, porque expusiste a una persona, sin ninguna prueba”, expresó Karol Lucero.

“Exponer a personas sin ninguna prueba, es hacer daño gratuito. Una persona que se quiere cagar a alguien por ser infiel, al menos que tenga la hidalguía de dar la cara, porque eres un maldito cobarde, que sólo usas al señor 21 (…) Para qué andan inventando”, declaró.

“Yo siempre me he hecho cargo de mi pasado, antes andaba con una o con otra, nunca pasé a llevar a nadie. Desde que estoy con ella, desde que me casé, no tienen nada que decir al respecto, juzguen a una persona por su presente, no por su pasado”, concluyó el ex chico Yingo.