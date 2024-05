¿Fue por culpa de Nico Solabarrieta? Fran Maira cuenta detalles del fin de su amistad con Guarén

En el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, se vivió un especial momento, donde Fran Maira sorprendió al referirse a los verdaderos motivos del quiebre en su amistad con Valentina ‘Guarén’ Torres y si tiene interés en reconciliarse con ella.

Hay que recordar que cuando se anunció el ingreso de la polola de Nico Solabarrieta a Tierra Brava, la vendieron como la mejor amiga de Fran, quien en ese momento estaba en el peak de su fama, gracias a las polémicas que protagonizó en Gran Hermano.

Es en este contexto que, durante una actividad en ¿Ganar o Servir?, le mostraron una foto junto a Guarén para que hablara de su antigua relación. Para comenzar, confesó que se conocen desde lo 15 años, cuando formaron una fuerte amistad, la que derrumbó con su entrada a la televisión.

¿Qué pasó entre la amistad de Fran Maira y Guarén?

«Cuando ella salió de ‘Tierra Brava’ tomamos rumbos distintos. No sé por qué fue, recién hace poco creo que lo logré entender, pero es complicado. Por respeto a la relación, lo voy a dejar en que ambas hemos tomado caminos distintos», relató Fran Maira, muy emocionada.

Junto con esto, explicó que «yo he seguido la misma línea siempre y quizás fue ella un poco la que cambió», dando a entender a lo mejor la relación de Guarén y Nico Solabarrieta que comenzó en el espacio de Canal 13 pudo influir en el término de su amistad.

Eso si, Fran Maira no se cerró a una reconciliación. «Nunca hubo una llamada ni un encuentro ni nada. Yo lo intenté, pero ella está en una relación ahora, y está en otra. Esto me duele porque fue importante y no me lo esperé, pero de repente no depende de uno no más. Igual no cierro las puertas a que en un futuro se pueda volver a dar».

Por otro lado, y mientras la ex Gran Hermano contaba lo ocurrido, Raimundo Cerda le contó a Austin Palao el verdadero motivo del quiebre. «La Guarén se quedó con las redes sociales de Fran. Y ella entró a Tierra Brava y nunca más la pescó. Imagínate, y amigas de toda la vida».