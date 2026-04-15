Regresa la lluvia a Santiago: Pronóstico de Meteored revela que día de esta semana tendrá precipitaciones y la cantidad de MM que podrían caer

El otoño ya se instaló en la capital. pero la lluvia sigue sin aparecer. Tras varias semanas secas, surge la duda sobre cuándo volverán las precipitaciones a Santiago. Un nuevo reporte meteorológico entrega algunas pistas.

¿Cuándo podría volver la lluvia a Santiago?

Según el portal especializado Meteored, hay opciones de precipitaciones en dos momentos cercanos, aunque serían de baja intensidad.

El primer evento se proyecta para el domingo 19 de abril. Ese día, la lluvia comenzaría cerca de las 20:00 y duraría alrededor de una hora. Se trataría de un episodio débil, con apenas 0,3 mm acumulados.

Para el lunes 20 de abril también se anticipan algunas gotas. En este caso, caerían entre las 11:00 y las 17:00 horas, con un monto cercano a los 3 mm.

De todos modos, el escenario podría cambiar. Por lo mismo, es importante revisar el pronóstico actualizado durante los próximos días.

Así estará el tiempo en los próximos días

El mismo informe detalla cómo evolucionarán las temperaturas en la capital durante la semana:

Jueves: máxima de 24°C y mínima de 13°C.

Viernes 17 de abril: condiciones similares, con 24°C de máxima y 13°C de mínima.

Sábado: leve descenso, con 22°C de máxima y 15°C de mínima.

Domingo 19 de abril: jornada más fresca, con 21°C de máxima y 14°C de mínima, además de las posibles lluvias nocturnas.

Lunes 20 de abril: baja más marcada, con 15°C de máxima y 11°C de mínima, junto a las precipitaciones débiles previstas.

Bajada breve

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