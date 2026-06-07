«Estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado»: Américo se desahoga y hace drástico anuncio en redes sociales

Durante este fin de semana, Américo llamó la atención de sus seguidores tras comunicar una importante decisión personal en medio del complejo escenario que atraviesa luego de su polémico quiebre con Yamila Reyna.

Cabe recordar que la actriz presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del cantante a raíz de un incidente ocurrido en febrero, después de una presentación en el Festival Oro Verde.

Posteriormente, a mediados de mayo, el artista fue formalizado y quedó sujeto a las medidas cautelares de prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante, además de arraigo nacional mientras se desarrolla la investigación.

Américo se desahoga en redes sociales

En ese contexto, Américo compartió un extenso video a través de su cuenta de Instagram, publicación que actualmente ya no se encuentra disponible en sus redes sociales. De hecho, borró todas sus publicaciones, y anunció que se retirará de las redes sociales.

En el registro, el intérprete reflexionó sobre el momento que está viviendo: «Hola, llegamos a Arica. Sé que esperaban una foto con un número uno para terminar el conteo que les presenté esta semana en mis redes y así sabrían finalmente de qué se trata».

«Elegí hacer un video, siento que es mejor porque yo soy mi única voz. Soy mi única fuente. Todo lo que digo es oficial. He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino que practicando con humildad, reconocer errores y aprender de ellos, desde lo más profundo», aclaró el cantante.

En esa misma línea, Américo señaló por qué tomó la decisión de alejarse de las redes: «Porque he dejado de serle fiel a quien realmente soy y no he sido honesto porque me la pasé trabajando en convertirme en alguien que solo quería ser querido, alguien que no los ofendiera ni defraudara. No quería enojos y eso me convirtió en el perfecto cómplice de mi infelicidad«.

«Admito que tengo miedo de lo que dirán las personas que no me importan y que no admiro. Busco constantemente logros para escaparme del fracaso. Busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos. Y la verdad es que ya no encajo donde más quería estar», sinceró el cantante.

El drástico anuncio del artista

Así, Américo dio paso a confirmar el anuncio: «hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace».

«Necesito dar ese paso, porque estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está apunto de acabarse. El amor no causa ni debe causar dolor, me niego a creer que es así» agregó el cumbiero.

Por último, confesó: «El que no ha logrado amarse bien, soy yo mismo. Y me he dañado, no se imaginan cuanto. Me traicioné al no cumplirme mis últimas procesas y eso sí que me dolió»

«Vuelvo a casa, con mi tierra y con mi gente. Vuelvo a Arica (…) necesito tiempo, espacio y soledad. Hoy voy a elegirme (…) Estoy seguro que este proceso no solo me rompió, también me despertó y voy a reforzar mi coraje para simplemente quiero ser yo, y que no me importa lo que piensen o digan de mí», cerró Américo.

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