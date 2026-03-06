Filtran potente llamada de Yamila Reyna a Américo que la tendría desesperada: «Le estarían complicando la vida»

El mediático quiebre entre Américo y Yamila Reyna continua sumando nuevos antecedentes. Ahora, el foco estaría puesto en un problema económico que habría surgido luego del fin de su relación.

La información fue entregada en el programa de espectáculos Hay que Decirlo, donde el periodista Manu González entregó detalles que, según explicó, vienen de un conocido del entorno cercano a la intérprete argentina.

Tras quiebre: los conflictos económicos que tendría Yamila Reyna

“Yamila se puso en contacto con Américo, ya que él la tendría en serios problemas económicos, que le estarían complicando la vida”, señaló el comunicador.

De acuerdo a lo relatado, tras la separación fue la propia Yamila quien le pidió al cantante que retirará sus pertenencias del departamento que compartían, incluyendo varios instrumentos musicales.

Sin embargo, el conflicto estaría relacionado con el contrato de arriendo del inmueble. Según explicó González, la actriz quieres dejar la propiedad, pero el acuerdo vigente estaría generando complicaciones.

“Yamila quiere irse de ese domicilio, ya que el arriendo de dicha propiedad estaría entre los dos millones y medio o tres millones y medio. Por eso, ella querría irse de ese departamento”, detalló el periodista.

Además, agregó que el problema estaría en el cantante, que no habría respondido por los pagos del arriendo, lo que impediría que ella pueda terminar el contrato sin consecuencias.

“No se puede ir porque Américo no estaría respondiendo con respecto a ese arriendo. Y por otro lado si ella se va y rompe ese contrato, habría una multa por cese del arriendo que ascendería a los 20 millones de pesos», cerró González.

