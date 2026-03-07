«Hoy solo me refugio en la música…»: Américo se sinceró por primera vez con la prensa tras su quiebre con Yamila Reyna

El quiebre entre Américo y Yamila Reyna se ha convertido en una de las polémicas más comentadas del último tiempo. Todo comenzó tras la presentación del cantante en el Festival Oro Verde de Empedrado, evento que fue animado por la propia Reyna y donde se produjo un escándalo que terminó marcando el fin de su relación.

Con el paso de los días, comenzaron a conocerse nuevos antecedentes del caso, entre ellos la confirmación de que Yamila Reyna presentó una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en contra del artista.

Américo se sinceró tras su quiebre con Yamila Reyna

Desde entonces, Américo se había referido al tema únicamente a través de sus redes sociales. Sin embargo, este jueves volvió a hablar públicamente tras su presentación en el Festival de Mehuín, instancia en la que conversó con el programa Hay Que Decirlo.

Durante la entrevista, le preguntaron directamente por su estado emocional: “¿Todavía algo duele? ¿Todavía hay dolor?”. Frente a esto, el intérprete respondió con franqueza: “Yo creo que el ‘todavía’ hay que quitarlo. La verdad es que no he tenido espacios ni me he permitido conectarme verdaderamente con mis emociones”.

Américo, al respecto, agregó: “Ha sido un tiempo complicado y tremendamente doloroso. Además, yo he tomado más una posición de espectador. La verdad que escuchar, ver y finalmente entender tantas cosas, por supuesto que te afecta”.

Cómo ha enfrentado el quiebre

En ese contexto, Américo explicó que ha preferido enfocarse en su carrera: “Ahora, en lo más profundo, ya llegará el momento para hacer mi propio duelo, para conectarme con mis dolores, mis sentires más profundos, como cualquier persona. Hoy solo me refugio en la música y se nota que es el lugar donde más seguro y en confianza me siento”.

“Yo creo que pronto, espero, pueda conectarme con mi emoción real, de muchas cosas que hoy tengo, pero muy adentro”, agregó.

Finalmente, Américo reflexionó sobre la diferencia entre su faceta pública y personal: “Hay que separar al cantante de Domingo Vega, que es el que sostiene a Américo, que está atrás viviendo todo lo personal, lo íntimo, lo más profundo y siento que ese es el que hay que recuperar”.

“Es bastante con lo vivido y es tiempo de poder cuidarse, de volver a encontrarme, de volver a quererme y volver a amarme como no lo hacía hace muchísimo tiempo”, concluyó el cantante.

