«En una relación no hay un solo culpable»: Esta es la versión de Valentina Conchas sobre su ruptura con Alan Didier

Luego de su eliminación en el reality de ‘Mundos Opuestos’, Valentina Concha habló su parte de la historia sobre el quiebre amoroso con Alan Didier. La cosmetóloga comentó que una de las razones fue el impacto de salir del encierro y enfrentarse a la realidad.

En el programa de ‘Encuentros Cercanos‘, conversó con Sergio Lagos y Matías Vega. Durante el diálogo, la modelo compartió detalles sobre el fin de su relación con el chico de Twitch. Quien habría confirmado la ruptura días atrás.

Cabe señalar que en sus declaraciones el joven comentó que él se sentía inmaduro y se culpó por no saber llevar la relación. Por otro lado, Valentina Concha señaló que: «Yo creo sinceramente que en una relación no hay un solo culpable. Todo es de dos».

Asimismo, la modelo aseguró que en el reality vivió un amor genuino: «Me llevo lo lindo de la relación, fue todo real, fue recíproco«. Además, indicó que dentro del reality existía una posibilidad de proyectarse más allá: «Nosotros éramos muy de ir paso a pasito, pero ya después estábamos tan enganchados que dijimos ‘sí, nos vemos afuera'».

La razón por la que la relación de Valentina Concha y Alan Didier no pudo prosperar

Sin embargo, una de las razones por las que la relación no pudo prosperar fue por la distancia geográfica: «Para mí la distancia fue el problema. Éramos de ciudades distintas, igual es súper complejo».

Y aunque la pareja conoció a sus familias e incluso por un momento existió la idea de vivir juntos, eso no se concretó. «Él me propuso arrendar algo en Temuco, pero creo que eso se dio por la euforia del momento».

Esto es debido a que para Valentina Concha, significaba cambiar de forma radical su vida, lo que «no era viable en ese momento«. Además, la modelo reflexionó que «fue todo muy lindo, pero a largo plazo era difícil«, declaró.

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