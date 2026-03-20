María Becerra recordó Viña, cantó en vivo y confirmó colaboración con artistas chilenos en el Carpool de VAC

La cantante argentina María Becerra protagonizó un aplaudido episodio de “Carpool VAC”, el espacio de Vamo a Calmarno, que ya fue liberado y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Durante el recorrido por Santiago, la artista se lució con varias interpretaciones en vivo dentro del auto. Desde el inicio sorprendió cantando un éxito junto a Tini, marcando un capítulo donde la música fue protagonista. A lo largo del episodio también interpretó “El amor de mi vida”, “Frutilla del pastel”, “Qué más pues?” y “Pierdo la cabeza”.

En la conversación, Becerra repasó su paso por el Festival de Viña del Mar y compartió detalles de su relación con Rei. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló cómo comenzó su historia: “yo le pedí compromiso a él”, además de recordar el viaje en camioneta que él hizo hasta Chile para verla.

Maria Becerra sobre nueva colaboración con Jere Klein y Lucky Brown

La artista también abordó su presente creativo, reconociendo que vivió “dos meses de creatividad un poco oscura”, etapa que impactó directamente en su música. En esa línea, profundizó en el origen de sus alter egos y en su experiencia como actriz en la serie “En el barro” de Netflix.

El episodio además tuvo un fuerte guiño a la escena nacional. Becerra destacó a artistas como Lucky Brown, Jere Klein, Mon Laferte, Kidd Voodoo y Katteyes. Incluso reaccionó al tema “Alo” y confirmó que trabaja en una nueva colaboración con Jere Klein y Lucky Brown.

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