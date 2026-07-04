Terremoto en el reality: Aseguran que Faloon habría golpeado a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel habría protagonizado un fuerte conflicto con Rai Cerda al interior de Volverías con tu ex? 2, luego de que surgiera un supuesto mensaje que el chico reality habría enviado a Oriana Marzoli. Según revelaron, la discusión incluso habría terminado con una agresión física dentro del encierro.

De acuerdo con lo expuesto en el programa No es lo mismo, de Tevex, la exchica Yingo habría golpeado a su expareja tras enterarse de esta situación.

Aseguran que Faloon habría golpeado a Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

Cabe recordar que Raimundo Cerda ingresó primero al reality. Más tarde, Faloon Larraguibel dejó Fiebre de Baile para sumarse al encierro con la intención de reencontrarse con quien fue su pareja durante casi un año.

Sin embargo, según contó Maxi Fuentes, el esperado reencuentro habría terminado en un tenso enfrentamiento.

De acuerdo con el panelista, durante una dinámica encabezada por Oriana Marzoli, la española le habría dicho a Faloon: “Cuando estabas fuera del reality, tu Rai me escribía haciéndose el lindo”.

Tras escuchar esa afirmación, la reacción de la chica reality habría sido inmediata: “Faloon se hace un moño y le da un cachetazo a Rai dentro del encierro. Pidiéndole explicaciones a Raimundo por lo que le había contado Oriana”, aseguró Fuentes en el espacio televisivo.

Hasta el momento, Mega no transmitió este supuesto momento. Recordemos que el reality mantiene un desfase cercano a un mes entre lo que se graba, y lo que sale al aire.

Por ahora, habrá que esperar los próximos capítulos para comprobar si realmente ocurrió el incidente entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda que revelaron en el programa de Tevex.

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