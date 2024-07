La potente confesión de María José Quintanilla sobre sus orígenes: «Toda mi vida me he sentido discriminada»

Sin duda que María José Quintanilla es una de las artistas más queridas de nuestro país. Pues desde que comenzó su carrera en la música, cuando era tan solo una niña, no ha dudado en mostrar que proviene de orígenes humildes.

Tanto así que incluso ahora, que ya es una cantante consagrada, además de una popular animadora, la chiquilla no se olvida de su lugar de origen, pues en plena pandemia lanzó su canción ‘Vengo de pobla’, como un homenaje al lugar donde se crio.

Es en este contexto que, en conversación con Martina Orrego, en ‘Mujeres que suenan’, María José Quintanilla afirmó siempre ha estado marcada por el lugar en el que nació, pues en ese momento su familia vivía en un campamento y solo pudo estudiar canto gracias a una beca.

María José Quintanilla y cómo se enfrentó a la discriminación

«Toda mi vida me he sentido discriminada… todavía (me siento discriminada)», comenzó relatando la conductora ‘La Hora de Jugar’.

Junto con agregar que «yo nunca tuve ningún tapujo con nada. Si tenía que mostrar mi casa, bacán, mi colegio también, contar que mi familia vivía en un campamento… antiguamente eso generaba un poco de vergüenza, pero para mí era un estandarte de cómo alguien se puede superar en la vida».

«No entendía por qué había personas que escondían sus orígenes y hablaban distinto para encajar, a mí nunca me interesó eso», continuó María José Quintanilla.

Tras su paso por ‘Rojo’, Coté pudo seguir con su exitosa carrera en solitario, pero de todas formas, siempre hubo «asesores» que le recomendaban cambiar su forma de ser. «(Decían) ‘María José podría vestirse de cierta manera, andar en un auto de cierta marca’, siempre queriendo meterme en un patrón, pero a mí nunca me llamó la atención».

«Nunca me interesó vivir en ciertas comunas, usar ropa de una marca en específico (…) A mí me encanta llegar y decir ‘buena cabros, cómo están’, y eso incomoda mucho», aseguró. Mientras que para cerrar, afirmó que «cuando llego a ciertos lugares, yo sé que voy a incomodar, pero no me molesta, porque soy yo».