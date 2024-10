María José Quintanilla revela su gran temor sobre convertirse en madre: «Yo le tengo susto a…»

En noviembre del 2023, María José Quintanilla dejó la grande entre sus fanáticos, luego de que se revelara que llegó al altar junto a su pareja Eduardo Carrasco. La cantante es muy cuidadosa con su vida privada, por lo que no se conocen muchos detalles de su relación.

Frente a esto, es que en una reciente entrevista con Pamela Díaz en ‘Sin Editar’, es que la comunicadora le consultó si acaso le gustaría convertirse en madre, luego de que le contara que cumplió 34 años.

«Sí», señaló María José Quintanilla, a lo que La Fiera le dio una drástica respuesta: «No, amiga, no (seas madre)…». Mientras que la joven le replicó: «¿Por qué? A ver, cuéntame».

«Tener hijos hoy, como está la sociedad, ya es difícil», aseguró Pamela Díaz. Junto con agregar que «los cabros están muy especiales y nosotras no tenemos mucho tiempo, tampoco».

El temor de María José Quintanilla de convertirse en madre

De todas formas, esto pareció no importarle mucho a María José Quintanilla, ya que le planteó cuál es su mayor temor sobre la maternidad. «Sí, pero eso no me preocupa… ¿Duele? Es que yo le tengo susto a la pujada».

«Es que mi hermana en dos ocasiones no alcanzó a pedir la epidural, entonces mis parámetros son altísimos», continuó la también animadora. Tras lo cual, Pamela Díaz le dijo: «¿Tuvo parto normal sin nada? No, no, no…».

Siguiendo por esta línea, María José Quintanilla le contó que entró al tercer parto de su hermana y que pudo ver absolutamente todo. Y al ser consultada que si se emocionó mucho, aseguró que «más que la… lloré».

«Yo, que con esas cosas no soy tan sensible, lloré, me emocioné, la abracé… y como que mi visión de ella cambió, la admiro», agregó.

Por último, afirmó que lo que más le preocupa sobre tener hijos, son los dolores del parto y los posteriores a este.