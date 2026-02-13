San Valentín en crisis: claves para reconectar en pareja este 14 de febrero

El 14 de febrero suele asociarse a flores, cenas románticas y declaraciones de amor. Sin embargo, para muchas parejas esta fecha llega en medio de dudas y conflictos. En vez de celebrar, sienten presión. Pero también puede ser una oportunidad para reconectar.

La kinesióloga y especialista en sexualidad Odette Freundlich, directora del Centro Miintimidad, explica que incluso en tiempos difíciles existen señales que muestran que la relación aún tiene base.

¿Cómo transformar San Valentín en una oportunidad?

Por ejemplo, cuando ambos se esfuerzan por conversar, aunque el diálogo sea incómodo. También cuando mantienen pequeños gestos, como preparar un café o enviar un mensaje cariñoso. El apoyo en momentos complejos, preguntar cómo estuvo el día o tomarse de las manos al final de la jornada reflejan interés y compromiso.

Recordar momentos felices y pedir disculpas tras una discusión también indican que la pareja quiere reparar el vínculo.

Pero ¿Qué pasa cuando existe resentimiento? Freundlich sugiere partir por lo simple. “Un abrazo o tomarse de las manos puede abrir diálogos más amables”, señala. También recomienda integrar el humor, hablar sobre deseos a futuro y reconocer lo que se valora del otro. Eso ayuda a cambiar el foco hacia lo positivo.

Para este San Valentín, propone acciones concretas. Recrear una primera cita, escribir una carta con recuerdos importantes o preparar una cena en casa pueden marcar la diferencia. Un masaje, un baño de tina o una noche de películas favoritas también ayudan a recuperar la intimidad.

Cambiar de entorno, como organizar una escapada breve, puede renovar energías. Incluso crear un nuevo ritual, como un desayuno especial, fortalece la conexión.

Según la especialista, la fecha puede convertirse en un punto de inflexión. Con pequeños gestos y disposición, la pareja puede reencontrarse y volver a elegir el amor.

