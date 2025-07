«Aquí quiero desaparecer»: Famoso exfutbolista chileno se sincera sobre la depresión y reveló que intentó quitarse la vida

En el programa «Hay que decirlo Prime» de Canal 13, un popular exfutbolista chileno impactó con una sincera confesión sobre su vida personal. Hablamos de Mauricio Pinilla, quien recordó un duro momento de salud mental que vivió y que incluso lo hizo pensar en quitarse la vida.

«Estuve con una depresión súper grande, estuve con crisis de pánico. Llegaba al estudio de TV y me bajaban las crisis de pánico y no podía trabajar», indicó el ex seleccionado nacional.

En este sentido, el exfutbolista expresó que «lo pasé como el pi…, estuve cuatro meses que lo pasé muy mal. Lo sufrí mucho». Además, mencionó: «Estuve cuatro meses alejado de mis hijos, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de todo».

Mauricio Pinilla revela que quiso atentar contra su vida

En esta ocasión, el exfutbolista de la selección chilena reveló que en una ocasión manejó bajó los efectos del alcohol hasta farellones. Instancia en la que quiso quitarse la vida.

«Me fui, manejé con copete y me fui a Farellones y dije: ‘Aquí quiero desaparecer y aquí voy a encontrar la posibilidad de hacerlo’. Porque pensaba que le iba a ahorrar problemas a mucha gente», relató Mauricio Pinilla

Además, el deportista también reveló cómo fue tener fama y dinero desde muy joven. «Todo ese glamour que viví desde muy chico fue una mochila muy grande para mí. No estaba preparado para tener plata, para tener fama», indicó. De este modo, mencionó que «no era el Mauricio que soy ahora. Era un personaje».

Vale señalar que en el programa, Pinilla mencionó que luego de recibir apoyo de su familia y tratarse logró dejar atrás estos problemas. «Soy el Mauricio que quise ser toda la vida».

«Nos equivocamos, caemos y nos levantamos… son procesos muy difíciles», añadió.

Además, destacó el apoyo que recibió cuando enfrentaba momentos difíciles. «Afortunadamente, tuve gente que me ayudó», señaló Mauricio Pinilla.