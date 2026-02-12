Icónica periodista que estuvo por 20 años en Mega llega nuevo proyecto ligado a Canal 13: «Contenta por nuevos desafíos»

¡La grúa televisiva continúa! Los movimientos no paran en el mundo de la TV. Recientemente, Canal 13 sorprendió con una nueva contratación.

Se trata de Catalina Edwards, reconocida periodista que trabajó por dos décadas en Mega, y que ahora firmó contrato con Canal 13.

La icónica periodista se encontraba en Radio Infinita, parte de Megamedia. Ahora, pasará a Radio 13C, del grupo de Canal 13.

Catalina Edwards será parte de proyecto ligado a Canal 13

La periodista llegará a la señal para analizar temas de la vida diaria, finanzas y salud.

«Me voy con muchos afectos, con la certeza, además, de que he dado lo mejor de mí en mis distintas posiciones laborales acá en Megamedia, y eso a mí también me hace irme muy contenta», comentó, según información de Canal 13.

Además, agregó que: «Estoy muy contenta con estos nuevos desafíos. Feliz de aportar en el desarrollo de contenidos multiplataforma en una señal que representa innovación, noticias y nuevas conversaciones».

Para concluir, agradeció la confianza y aseguro que «como siempre, daré lo mejor de mí».

Gabriel Polgati, Director Ejecutivo de RDF Media, también le dedicó palabras: «La llegada de Catalina viene a reforzar el proceso de transformación de Radio 13C; un proceso muy interesante, que se inicia desde una identidad 100% ligada a la cultura, incorporando luego nuevos temas, programas y conductores».

«Hasta convertirse hoy en día en un medio líder del segmento de actualidad, equilibrando de manera moderna los contenidos informativos, con aquellos ligados a la tecnología, la innovación, la calidad de vida, el universo financiero, el medio ambiente, y ciertamente la cultura», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Entregan nuevos antecedentes sobre salud de querido periodista tras sufrir infarto: «Estaremos informando…»

La comunicadora llega a la competencia para integrar un proyecto radial que comenzará en marzo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google