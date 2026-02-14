«Ante tanta mentira, me salió del alma»: Leo Rey se sinceró sobre la dura frase que lanzó contra Alexítico en su show en Puerto Montt

Hace un par de días se viralizó un extracto del show de Leo Rey en Puerto Montt, donde compartió escenario con Arturo Ruiz-Tagle y Sinaka.

Antes de interpretar su éxito «Lástima», tema que popularizó durante su paso por La Noche, el cantante comenzó a animar al público con frases típicas para encender el ambiente. Sin embargo, en medio de esa arenga lanzó un mensaje que no pasó desapercibido.

«Para ti, Alexitico. Chúpalo, Alexítico», señaló desde el escenario, generando reacciones inmediatas entre los asistentes y posteriormente en redes sociales.

Cabe recordar que ambos han mantenido una conflictiva relación desde la salida de Leo Rey de la agrupación, incluyendo declaraciones cruzadas en medios e incluso demandas y problemas judiciales.

Leo Rey se sinceró sobre la dura frase que lanzó contra Alexítico en su show en Puerto Montt

Tras la viralización del registro, en el programa Que Te Lo Digo intentaron comunicarse con Leo Rey para conocer la verdad detrás de la polémica frase y los conflictos que arrastra con su ex compañero.

El ex vocalista de La Noche respondió al espacio de Zona Latina a través de mensajes de WhatsApp, donde entregó su versión de los hechos.

De manera directa, explicó:«Le dediqué esas palabras porque él (Alexítico) me ha demandado tres veces ante la Corte Suprema sin tener éxito».

En esa misma línea, se refirió a palabras anteriores de Alexítico: «O sea, él dijo en una entrevista que yo sabía dónde él vivía y que fuera a conversar, que no fuera tan matón».

Finalmente, Leo Rey cerró con una frase tajante: «Entonces, ante tanta mentira, me salió del alma esa frase«.

