Willy Sabor no aguanta las lágrimas al conocer la realidad en Lirquén: «Por favor, no los olviden»

Un momento de alta carga emocional se vivió en el programa hay que decirlo, de Canal 13, tras el viaje de Willy Sabor a Lirquén, en la Región del Biobío.

El panelista llegó hasta la zona con el objetivo de visibilizar la compleja realidad que aún enfrentan las familias afectadas por los incendios forestales ocurridos semanas atrás.

La emoción de Willy Sabor tras visitar a los damnificados por los incendios

Durante la visita, el comunicador participó en la entrega de una vivienda de emergencia a una de las familias damnificadas. Sin embargo, el gesto solidario dejó en evidencia que la ayuda sigue siendo insuficiente para muchas personas que aún no cuentan con una solución habitacional definitiva.

Los relatos de los vecinos marcaron profundamente a Willy Sabor, quien no logró contener la emoción al conversar con quienes lo perdieron todo. Visiblemente afectado, expresó su sentir frente a la cámara.

«La gente es tan buena, son tan buenas personas, son tan cercanos, siento yo la tristeza, por eso me embarga la pena. Estoy muy feliz de estar acá, espero que sigan ayudando. No los olviden, no dejen a toda la gente de acá», señaló el integrante del espacio de entretención.

A través del programa, Willy Sabor también hizo un llamado a reforzar las ayudas y no abandonar a quienes siguen esperando una respuesta concreta. Según se informó, en el sector aún funciona un hospital de campaña y diversas agrupaciones han prestado apoyo constante por más de 24 días. Intentando aliviar una emergencia que todavía no termina.

