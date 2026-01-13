Encapuchado la amenazó con un palo en vivo y tuvo que escapar: El momento de terror de notera en «megatoma» de San Antonio

Una verdadera película vivió esta mañana la reportera de Chilevisión, Daniela Muñoz, mientras despachaba en vivo el desalojo de la megatoma de San Antonio.

Mientras mostraban los incidentes desde adentro, incluso con un lienzo en contra del desalojo, un encapuchado los persiguió con un palo, amenazando con golpearlos y apedrear la van del canal.

El momento de terror de notera de Chilevisión en «megatoma» de San Antonio

A pesar de los incidentes que se registraban en el lugar y las amenazas a Carabineros, el equipo de Chilevisión fue invitado a conversar con algunos vecinos.

En ese momento, la notera relató la situación: «Viene un chico bastante enojado con un palo. Viene caminando en línea recta y uno ya no sabe cómo van a reaccionar«.

«Se acercaron tres vecinos muy amables y ahora llegó un joven con un palo, caminando, pero viene súper agresivo», agregó viendo el inminente peligro que significaba.

En medio de la conversación con los vecinos, Daniela Muñoz expresó con miedo: «Hay un joven que nos está ayudando y lo agradezco… dígale que se calme… ¡No te estamos grabando a ti! ¡Cuidado!«, antes de que el sujeto se les lanzara encima.

«¡Amigo, basta!«, gritó la reportera, mientras corrían a la van.

Observando todo el peligro desde el estudio, Andrea Arístegui comentó: «Dani, no más, es demasiado riesgo. Salgan de ahí«.

«Andrea, tranquilos, que no le hicieron nada a Juanito (por el camarógrafo). Juanito, tranquilo… está bien, estamos bien«, contestó Daniela Muñoz tras subirse a la van.

Para cerrar, Daniela Muñoz dijo: «Queríamos conversar con los vecinos; ellos querían salir al aire; incluso ahora los están retando. Llegaron estos sujetos con piedras y palos, súper agresivos, ni los propios vecinos los pudieron controlar«.

