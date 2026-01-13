«Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI»: Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por delitos sexuales

La leyenda de la música española, Julio Iglesias, está en el ojo del huracán, tras un reportaje en conjunto de eldiario. es y Univisión Noticias. En él, se destaparon dos graves acusaciones en su contra, por diversos delitos sexuales.

En particular, son dos las mujeres afectadas que entregaron su testimonio para sustentar el relato. Esto habría ocurrido en 2021, en sus casas de República Dominicana, Bahamas y España. Las víctimas, aseguran ser extrabajadoras de Julio Iglesias.

Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones por delitos sexuales

Así, según consignó Univisión, las mujeres entregaron su testimonio, tras sufrir reiterados abusos sexuales de parte de Julio Iglesias. Primero, Rebeca (nombre ficticio usado por el medio), una joven de 22 años en aquel momento, de República Dominicana.

La joven fue contratada para realizar labores domésticas en su lujosa vivienda en Punta Cana, República Dominicana. Según comentó, desde el primer momento, Julio Iglesias destacó su belleza y sus glúteos, lo que la descolocó.

Según comentó al medio citado, Rebeca aseguró que a ella, al igual que a otras jóvenes de orígenes humildes de aquel país, las agredió sexualmente y humilló en reiteradas ocasiones. «Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI. Él me metía los dedos por todos los lados«, aseguró la joven.

Por otro lado, desde el medio conversaron con otra presunta víctima, a quien llamaron Laura. Ella es una joven venezolana de 28 años, en 2021. Julio Iglesias la habría contratado para ejercer como fisioterapeuta.

Según escribió Univisión: «Ella dijo que la acosaba con preguntas morbosas sobre su vida íntima y llegó a retorcerle con fuerza los pezones mientras lo ayudaba con su terapia en la piscina».

«Me los aprieta durísimo. Y le digo: ‘Me duele’. Porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Me dice: ‘Es que tienes los pezones grandes’, y sigue como si nada«, relató la joven al medio.

Por el momento, Julio Iglesias no ha respondido a las acusaciones, a la espera de la resolución legal del caso.

