«Yo jamás estaría…»: Ignacia Michelson revela que Jean Paul Pineda la buscaba mientras estaba casado con Faloon 

El pasado viernes, 8 de marzo, se expuso que Jean Paul Pineda fue detenido en la comuna de la Florida. Esto debido al brutal ataque que propinó en contra de su esposa, Faloon Larraguibel. Sin embargo, con el pasar de los días, más detalles sobre la abusiva relación entre ambos han salido a la luz.

Esta vez fue el turno de Ignacia Michelson para exponer al futbolista. La chiquilla se encontraba participando en el programa de «Zona de Estrellas» cuando comenzó a soltar comentarios sobre el futbolista. De hecho, fue en esa instancia que destacó que «me tiró el barco completo y (lo hace) cada vez que me ve».

No solo eso, la ex participante de Gran Hermano indicó que «yo le he dicho que no (a Pineda), no una vez, sino que diez veces».

El acoso constante de Pineda a Ignacia Michelson

Si bien la chiquilla se refirió a los audios, que se expusieron públicamente, de Faloon y el delantero, también aprovechó la oportunidad para destapar los incómodos momentos que debió soportar por parte del futbolista.

«Estuvimos en una fiesta en Viña (2024), estaba él y le dice a un amigo ‘ay, qué linda es la Nacha, ella siempre me ha gustado, yo siempre le he hablado’, estando con Faloon», destacó.

En el mismo contexto, y según consignó La Cuarta, explicó que efectivamente le habló cuando «él estaba casado con Faloon». No obstante, el hecho ocurrió realmente «hace como cuatro años».

«Incluso Faloon me escribió, que por qué yo hablaba con él, que era una tal por cual», detalló Michelson.

Posteriormente, añadió que «yo le dije (a Faloon) ‘bebé, yo jamás estaría con alguien casado’». En la misma recordó que «me trató supermal ella, pero después me pidió perdón».

Sin embargo, y pese al mal momento, ambas lograron quedar en buena. De hecho, la ex Gran Hermano indicó que la entendía, y que sabía que el problema dentro de todo el asunto era Jean Paul Pineda.

«Y yo la entiendo, porque vivir situaciones así hace que una mujer se ponga más celópata, más así, porque el hombre te empieza a volver loca», cerró.