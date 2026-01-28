Jaime Vadell y su cruda reflexión a los 90 años: “Ser viejo es bastante penca”

Jaime Vadell no baja el ritmo. A sus 90 años, el actor chileno continúa activo en el teatro y sorprende con una energía que descoloca a más de algún espectador. En su obra más reciente, Aquí me bajo yo, despliega vitalidad y oficio, al punto de que muchos dudan de su edad real.

Ese compromiso con las tablas tuvo un reconocimiento mayor. En septiembre de 2025, Vadell recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, uno de los mayores honores de su carrera.

Jaima Vadell y su reflexión a los 90 años

Sin embargo, lejos de idealizar la vejez, el actor fue directo al referirse al tema. En conversación con el podcast Más de ti, lanzó una frase sin filtros: “Ser viejo es bastante penca”.

Durante la entrevista, la periodista Jesenia Urzúa le preguntó qué ha sido lo más difícil de asumir con los años. Vadell no dudó. “Una serie de pequeñas cosas. No poder caminar rápido, no poder subir o bajar una escalera rápido, de dos escalones en dos. Todo eso que no se puede hacer (…) hay miedo de irse de hocico y sacar la mugre”, reconoció.

También habló de los problemas de vista. “La vista”, dijo primero, antes de profundizar: “Me canso de leer, leer me cansa. Ahora ya tengo los anteojos y una lupa. Encuentro que el diario le pone cada vez menos tinta a las páginas, no sé si es cierto eso o es que yo no lo veo. Me cuesta la letra del diario”, relató.

Pese a todo, Vadell confiesa que aún no termina de asumir su edad. Según contó, son pocas las personas que ha conocido que hayan llegado a las nueve décadas.

«Todavía no me convenzo de que tengo 90 años… a lo mejor uno es longevo, es cuestión de suerte, no más«, reflexionó.

