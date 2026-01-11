Le dedicaron una canción: El especial homenaje de Natalino a Andrés Caniulef en el Festival de Violeta de San Carlos

La noche de este sábado fue la última jornada del Festival de Violeta de San Carlos. En el certamen, los animadores partieron con un sentido homenaje a Andrés Caniulef.

Cabe recordar que el periodista de espectáculos falleció la noche del viernes, a sus 48 años de edad. Caniulef es recordado como un rostro importante en la televisión, es por eso que distintas figuras del espectáculo se han pronunciado al respecto.

El especial homenaje de Natalino a Andrés Caniulef en el Festival de Violeta de San Carlos

Los primeros en presentarse la noche de ayer fueron el grupo Natalino. El resto de la noche vendría con el humor de Zip Zup y el cierre de Princesa Alba.

Antes de terminar con su espectáculo, el grupo Natalino dedicó unas palabras antes de una emotiva canción: «Llegó un momento muy especial esta noche. Queremos que tengan sus celulares a mano y, por favor, prendan sus linternas. Queremos que sea una noche mágica».

«Queremos que todas esas luces de este estadio en San Carlos estén iluminadas. Que le mostremos a Chile entero. Esta luz que no se debe apagar«, agregaron.

Antes de empezar a cantar «Ángel del pasado«, entregaron el mensaje: «Quiero que se la dediquemos a una persona que dio su vida al periodismo y a la televisión y que hoy no está. Hacia el cielo, Andrés Caniulef. Un gran abrazo«.

«Va dedicada para todos los que ya no están con nosotros«, cerraron, antes de cantar la canción y terminar su presentación.

