«Han sido horas de mucha pena…»: La potente reflexión de Karen Doggenweiler para despedir a Andrés Caniulef

La muerte de Andrés Caniulef sorprendió al mundo del espectáculo durante la noche de ayer. El periodista de 48 años falleció en su departamento, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Quien aprovechó su espacio en televisión para despedirlo fue su colega Karen Doggenweiler. La animadora del Mucho Gusto se tomó un tiempo para entregar un bonito mensaje sobre Andrés Caniulef.

La potente reflexión de Karen Doggenweiler para despedir a Andrés Caniulef

En medio de Meganoticias, llamaron a Karen Doggenweiler, quien compartió y trabajó mucho tiempo junto a Andrés Caniulef. La comunicadora comentó de entrada: «Hablé con José, con nuestro equipo que lo quiere. Yo creo que cuesta asumirlo, lo quiere mucho todavía y va a ser por siempre”.

“Han sido horas de mucha pena, un triste despertar porque era un hombre joven y talentoso. Yo creo que fuimos capaces, además, de apreciar ese talento, esa capacidad», agregó.

Además, Karen Doggenweiler contó una anécdota de su hija, que incluye a Caniulef: «Me decía: ‘Mamá, un día fui a darte una sorpresa para un cumpleaños a Mega y el que me recibió fue Andrés, siempre con una sonrisa, y me dijo cosas tan lindas de ti. Mamá tengo mucha, mucha pena. Yo creo que tocó cada uno de nuestros corazones«.

Después, destacó uno de los mayores logros de Andrés Caniulef en su carrera:

«Entrevistó a Madonna, un icono, una leyenda (…) con el mismo profesionalismo con el que abordaba cada una de sus entrevistas. Entonces, siento que tuvimos la oportunidad de conocer a un hombre genial, talentoso, que sabía como nadie de espectáculo, de artistas, de récord de ventas, de televisión, una enciclopedia andante y un gran amigo«.

«En mi camarín tengo una cafetera que cuidamos como hueso santo y que es ese cafecito rico para la mañana (…) A él le encantaba ese café, entonces siempre me decía: ‘Karen, ¿un cafecito?’. Y nos arrancábamos un ratito a conversar, a tomar un rico café», complementó la animadora.

En esa misma línea, dijo: «Yo lo siento tanto por su familia, por él mismo, por todos los colegas y, por supuesto, por sus amigos, que lo queremos mucho«.

Para cerrar, destacó el profesionalismo de Caniulef: «Me parece que eso de que haya sido el único chileno en entrevistar a Madonna es algo tan simbólico. Porque con ese mismo profesionalismo, con el que enfrentó a una tremenda megaestrella, leyenda como Madonna, iba a tomar la denuncia de la señora que necesitaba ayuda en algún momento».

«Creo que eso es lo que a mí me deja. Un hombre sencillo, cariñoso, comprometido, amante de su oficio, del periodismo y del compromiso con la gente«, cerró Karen Doggenweiler.

