«Éramos uña y mugre en la universidad»: Priscilla Vargas compartió inédita fotografía junto a Andrés Caniulef tras su fallecimiento

Priscilla Vargas se sumó a las muestras de cariño tras la muerte de Andrés Caniulef, ocurrida la noche de ayer luego de un paro cardiorrespiratorio. El periodista de espectáculos falleció a los 48 años en su hogar, ubicado en Santiago.

La noticia generó múltiples reacciones en el mundo del espectáculo, donde diversas figuras expresaron sus condolencias y mensajes de despedida, destacando la extensa trayectoria que Caniulef tuvo en la televisión y la farándula nacional.

Priscilla Vargas compartió una inédita fotografía junto a Andrés Caniulef tras su fallecimiento

Entre quienes se refirieron a su partida estuvo Priscilla Vargas. La animadora de Canal 13 habló públicamente sobre el estrecho vínculo que los unía, revelando que mantenían una profunda amistad desde sus años universitarios.

Junto a una fotografía de ambos en su juventud, Priscilla Vargas escribió: «Viviste a 1000 por hora y cumpliste tu sueño de trabajar en televisión, donde te luciste. Éramos uña y mugre en la universidad, nos reíamos con ganas camino de ida y vuelta a la casa, cuando hacíamos los trabajos y hasta nuestra tesis juntos».

«Fui testigo de esa alegría y simpatía que te caracterizaba y de tus ganas de salir adelante y mejorar. Tienes toda mi admiración por eso. Que esas risas y carcajadas continúan en el cielo, amigo. Descansa«, cerró.

Además, según señaló La Cuarta, Priscilla Vargas había dicho anteriormente sobre Andrés Caniulef: «Hacíamos todos los trabajos, incluso la tesis, juntos. Como vivíamos cerca, era mucho más fácil. Pasábamos todo el día juntos«.

