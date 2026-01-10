«Gracias por cruzarte en mi camino»: Daniel Fuenzalida le dedicó emotivas palabras de despedida a Andrés Caniulef tras su muerte

La inesperada muerte de Andrés Caniulef, la noche de este viernes, golpeó duramente en el mundo del espectáculo. El periodista, de 48 años, falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en su vivienda ubicada en Santiago. Uno de los rostros que se pronunció tras conocerse la noticia fue Daniel Fuenzalida, quien compartió con él durante varios años. Ambos formaron parte del programa de farándula «Me late«, de Zona Latina.

Daniel Fuenzalida le dedicó emotivas palabras de despedida a Andrés Caniulef tras su muerte

Luego de confirmarse su deceso, Daniel Fuenzalida compartió en sus redes múltiples registros junto a Andrés Caniulef. Junto a la publicación, escribió: «Aún en shock por tu partida, no me salen las palabras, solo se me viene a la cabeza tu amistad, tu risa, tu lealtad inquebrantable. Gracias por escucharme y yo agradezco tus consejos«.

«Simplemente, gracias por tener la humildad de aceptarme y abrirte a mi confianza«, agregó el «Ex Huevo«.

También, Daniel Fuenzalida reveló cómo se conocieron: «gracias por ese beso y abrazo que nos dimos en Avenida Salvador sin conocernos, solo por la TV«.

«De ahí en adelante forjamos una relación maravillosa, pero que no termina hoy con tu viaje, porque me quedaré con tus fotos, tus audios, tus palabras y las revisaré cada vez que me hagan falta«, complementó.

Para cerrar, Daniel Fuenzalida se despidió: «¡Gracias Andrés! ¡¡¡¡¡Descansa y duerme tranquilo que yo sé que siempre hiciste las cosas bien!!!!!».

Ahora, Daniel Fuenzalida compartió más videos junto a Andrés Caniulef, y escribió un último mensaje para su amigo: «Gracias por cruzarte en mi camino, forjamos linda relación, somos hermanos del mismo dolor, ya puedes descansar de él, duerme tranquilo que sé que lo intentaste todo…….. Buen viaje amigo«.

