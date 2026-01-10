Muere Andrés Caniulef: periodista fue hallado sin vida en departamento en Santiago

El mundo de la televisión chilena atraviesa una jornada marcada por la conmoción. Este viernes se confirmó el fallecimiento del periodista y ex animador Andrés Caniulef, ocurrido en su domicilio en la comuna de Santiago.

Según los primeros antecedentes, el comunicador fue encontrado sin vida en su departamento, ubicado en un edificio en la intersección de las calles Santo Domingo con Mac-Iver. Las circunstancias del deceso aún están siendo investigadas.

Equipos de emergencia concurrieron al lugar tras el hallazgo, pero los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Andrés Caniulef tenía 48 años y desarrolló gran parte de su carrera en el periodismo de espectáculos y la televisión.

La noticia fue comunicada públicamente por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de su cuenta de Instagram. “Esta es una noticia que no me gustaría dar”, señaló al informar la muerte del comunicador.

Más tarde, entregó detalles preliminares sobre la situación. “Sufrió una descompensación, un paro cardíaco, por motivos que obviamente van a ser parte de la investigación. Lo digo con mucha pena, porque lo conozco, tuve el placer de compartir y trabajar con él y lo lamento mucho”, afirmó.

El fallecimiento de Andrés Caniulef generó reacciones inmediatas en el mundo televisivo, donde colegas y cercanos expresaron su pesar por la partida del periodista.

Noticia en desarrollo…

