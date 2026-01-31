«Cumplí aquí una etapa muy importante…»: La emocionante despedida de querida periodista en el noticiero de Canal 13

La tarde de este viernes se vivió un emotivo momento en el noticiero Teletrece Tarde, de Canal 13. Esto, luego de que su conductora, Mónica Pérez, anunciara que ese sería su último día al frente del programa.

Entre lágrimas y visiblemente emocionada, la periodista se despidió del espacio tras cinco años de conducción. El cierre del noticiero estuvo marcado por palabras de agradecimiento y un ramo de flores entregado en el estudio.

La emocionante despedida de Mónica Pérez en el noticiero de Canal 13

Para terminar el programa, la periodista reveló: “Quería tomarme unos minutos no solo para despedirme de mi equipo, sino también de ustedes. Porque voy a asumir un nuevo desafío en esta misma empresa, en T13 En Vivo”.

Mónica Pérez agradeció el apoyo del público durante estos años, destacando el vínculo creado con los televidentes: «Este es mi último Teletarde… y quiero agradecerles porque ustedes me abrieron las puertas de su casa, de su oficina, compartieron conmigo su colación, su almuerzo durante cinco años y, por tanto, les doy muchas gracias«.

«Cumplí aquí una etapa muy importante de mi vida profesional, pero también familiar y de eso estoy muy agradecida», agregó.

En esa misma línea, señaló: «Puse todos los atributos de mi trayectoria profesional al servicio de la información que le entregamos todos los días. Y lo hice porque yo me he autoimpuesto una misión periodística, y es hacer periodismo profesional, serio, independiente, de calidad, pero también cercano».

Por último, Mónica Pérez aseguró: «con esa misma convicción, es que voy a asumir el desafío de consolidar el rol informativo de T13 En Vivo y transformarlo en el canal de noticias más importante del país«.

«Por último, quiero agradecer a Teletrece Tarde. A mi querido equipo de trabajo, a mis editoras, a mis compañeros de los móviles, a los técnicos, a las productoras que sin su trabajo silencioso la verdad no haríamos nada en pantalla«, cerró.

