Competirá con el Festival de Viña: Chilevisión anuncia nuevo programa de comedia con 18 humoristas confirmados

Chilevisión, según consignó Radio ADN, presentó su nueva apuesta humorística para el mes de febrero. El espacio lleva por nombre «Festival de Comedia» y reunirá a varios humoristas chilenos, quienes mostrarán sus rutinas en televisión.
Con este programa, Chilevisión buscará competir directamente con Mega y su transmisión del Festival de Viña del Mar 2026. Hace un tiempo, el canal ya había revelado el regreso de Club de la Comedia, pero ahora sumará este nuevo proyecto enfocado solo en el humor.
Chilevisión anuncia nuevo programa de comedia con 18 humoristas confirmados
También puedes leer en tu Radio Corazón: Ex chica reality postuló para ser reina del Miss Universo Viña del Mar y así reaccionaron en redes sociales: «Mereces ganar…»
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.