Competirá con el Festival de Viña: Chilevisión anuncia nuevo programa de comedia con 18 humoristas confirmados

A través de un comunicado, el canal confirmó que «Festival de Comedia» contará con la participación de 18 comediantes nacionales. El programa tendrá dos bloques de emisión: el primero entre el 21, 22 y 23 de febrero, y el segundo la semana siguiente, los días 27 y 28 de febrero, con un cierre el 1 de marzo.

Cabe mencionar que, también el domingo 22 de febrero comenzará el Festival de Viña del Mar 2026, por lo que ambos eventos competirán por el rating.

Los humoristas confirmados para este nuevo espacio de Chilevisión son: Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro Parra, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo, Joche Vidal y Lis la cubana.

En el comunicado oficial, desde el canal destacaron: «Este será un contenido diferente de Chilevisión, el canal que consolida su compromiso con el humor y con las producciones nacionales«.