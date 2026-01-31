«Con él tengo una amistad profunda»: Rostro de Canal 13 aseguró que Kike Morandé le pidió que se fuera a Detrás del Muro

La etapa de Detrás del Muro en Chilevisión ya llegó a su fin. Esto ocurre en medio de la polémica por la división del elenco entre Chilevisión y Mega, canal que ahora transmitirá el programa. Con este escenario, el regreso del espacio de comedia parece estar cada vez más cerca.

En este contexto, en el programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, uno de sus panelistas reveló que recibió una propuesta directa para sumarse al proyecto en Mega.

Rostro de Canal 13 aseguró que Kike Morandé le pidió entrar a Detrás del Muro

Se trata de Willy Sabor, quien contó que fue el propio Kike Morandé quien lo llamó por teléfono para invitarlo a participar. “El Kike me dijo ‘vente conmigo de nuevo’. No me lo dijo el canal, porque a mí no me interesa el canal ni los productores. El dueño del programa me dijo ‘vente conmigo’”, relató.

Ante la pregunta de sus compañeros sobre su reacción, el comediante explicó que para él es clave el equipo de trabajo. “Yo, todo depende. Yo hago muchas cosas y todo lo que he aprendido al estar en distintos canales, es que los equipos son súper importantes. Y aquí yo lo paso el descueve, les tengo mucha estima”, señaló.

Además, aclaró que no estaría en ambos canales al mismo tiempo. “No, me pueden invitar y yo pido permiso. Entre los canales hay buena relación. Uno va tranquilo a trabajar o como invitado”, explicó.

Para cerrar, el panelista Matías Vega le preguntó qué elegiría si tuviera que decidir entre Detrás del Muro o El Club de la Comedia. La respuesta de Willy Sabor fue clara: “¿A dónde creen que iría? Con Kike, por supuesto. Yo con él tengo una amistad profunda”.

