Tuvo que devolverse a su casa: Adulto mayor de 85 años denunció que su hija le robó el carnet para que no fuera a votar

Durante este domingo, en la mañana, una preocupante situación ocurrió en Ñuñoa, en las Elecciones Presidenciales. Esto, porque un adulto mayor de 85 años, llegó hasta su local de votación, pero no pudo sufragar, porque no tenía su carnet de identidad.

Lo insólito de la historia, es que el hombre aseguró que su hija le había robado su carnet, para que así este no pudiera votar.

Acorde a la cobertura de T13, el hecho ocurrió en el Colegio Carmela Silva Donoso, en la comuna de Ñuñoa. En aquel local, Sergio Farías, de 85 años, llegó a votar con un carnet vencido. En específico, había expirado el 2010, y correspondía a un formato que no existe desde 2002.

El adulto mayor llegó en silla de ruedas, y ayudado por sus vecinos. Sergio Farías afirmó al medio citado que no pudo votar, puesto que su hija le quitó su carnet, para que no fuera.

Los vocales de mesa no le permitieron votar, debido a que se puede utilizar el carnet vencido, pero con una fecha menor a un año, por lo que debió devolverse a su casa, junto a sus vecinos. Acorde al medio citado, Sergio Farías tuvo que pedir el carnet a su hija nuevamente, a lo que se volvió a negar. Pero finalmente, a eso de las 14:30, pudo recuperar su carnet y regresó hasta el local de votación para ejercer su deber cívico.

