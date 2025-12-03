Televisión captó el momento: Mujer que relataba una infidelidad se reencuentra inesperadamente con su exesposo en plena transmisión

Una reciente entrevista en la jornada de hoy se transformó en un hilarante momento televisivo.

Mientras el equipo de Tu Día se encontraba en terreno hablando sobre el calor extremo que afecta a la capital, una carismática mujer llamada Michy se apoderó de la transmisión, contando detalles de su vida amorosa.

“Les voy a contar algo, me tomé un año sabático en términos amorosos (…) Porque el año pasado anduve con un chico que resulta que él, él muy muy, andaba con otra chica, para tener una relación paralela. Entonces les voy a dar un consejo, cuando empiecen esa onda ‘ay déjame fluir’, no, ahí no es”, comenzó diciendo.

Además, reveló cómo se percató de que le estaban siendo infiel. «Me enteré porque la chica me habló, ella sabía de mi existencia, o sea la otra era ella en verdad, o sea, la segunda era ella. Entonces le dije ‘yo no tengo idea quién eres tú’. ‘Yo sí sé quién eres tú’, me dijo, ‘tú eres la amiga de tal y tal persona’».

“Y le digo: ‘no, no soy la amiga, soy más que su amiga’, y ahí empezamos a conversar, y en verdad que él tenía una relación similar con las dos”, continuó.

Exesposo sorprendió apareciendo mientras hablaba en vivo

Mientras Michy relataba su anécdota en la emisión de Tu Día, apareció repentinamente su exesposo, quien estaba grabando la escena. Ella no dudó en acercarse a él, se saludaron y generaron risas en el estudio.

La mujer lo presentó como «Mi primer amor. Fuimos nuestro primer amor. Papá de mi hija, 14 años juntos, 16 separados. Somos superamigos. Y él es un siete, sus hijos me caen muy bien, quieren a mi hija, es superbuen papá”.

«Él es un gran apoyo para mí. Si se me echa a perder una llave, él siempre está presente. Si me tengo que cambiar de casa, él siempre está presente. Es como una relación como de hermanos, es una relación distinta, yo le tengo mucho cariño», cerró, destacando el apoyo que le brinda y la buena relación que mantienen.

