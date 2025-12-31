Princesa Alba dará inicio al 2026 con un show renovado en Blondie: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

La cantante nacional Princesa Alba dará inicio al 2026 con un esperado concierto en Blondie, el próximo 18 de enero, instancia en la que presentará en vivo un nuevo show especialmente diseñado para esta etapa de su carrera. El espectáculo promete ser una experiencia distinta, pensada para sorprender a su público tanto en lo musical como en lo visual.

Tras un exitoso 2025, año en el que recorrió distintos escenarios a lo largo de Chile, la artista llega fortalecida y con una propuesta renovada. Además de su agenda de conciertos, Princesa Alba destacó por su gran performance en el programa “Fiebre de Baile”, donde demostró una faceta más escénica y performática, consolidando su crecimiento artístico.

El show en Blondie incluirá nuevas coreografías, arreglos musicales inéditos y varias sorpresas, con el objetivo de marcar un nuevo comienzo y reafirmar el vínculo con sus seguidores. La puesta en escena fue pensada especialmente para este concierto, apostando por una experiencia más inmersiva y cercana.

Princesa Alba en Blondie: Fecha y detalles del show

Este anuncio llega luego del reciente lanzamiento de su single “gay”, una canción directa y provocadora que explora la libertad, la identidad y el deseo desde una mirada pop fresca. Sin complejos y alineada con los discursos que han definido su propuesta artística en los últimos años.

Sobre esta presentación, la cantante adelantó parte del proceso creativo detrás del espectáculo: “Ha sido un proceso de mucho trabajo y ensayo. Hemos estado preparando este show con mucha dedicación y cariño. Sé que a mis fanáticos les va a encantar todo lo que estamos armando para esa noche”, comenta la artista.

El concierto del 18 de enero se perfila como una cita clave para comenzar el 2026 celebrando la evolución musical y escénica de Princesa Alba. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema passline.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google