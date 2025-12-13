«Podría haber algún tipo de mala intención»: Inna Moll reveló la verdad detrás de su polémico video en Miss Universo

En el último capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, estuvo como invitada la Miss Universo Chile, y finalista del certamen global, Inna Moll.

La modelo e influencer, habló sobre su meteórico ascenso, su tremenda participación en Miss Universo, y también su polémica en el certamen. Resulta que la modelo fue blanco de críticas tras subir un video a TikTok, donde la transición involucraba el gesto de «jalar» droga.

Inna Moll reveló la verdad sobre su polémico video en Miss Universo

De primera, Inna Moll se sinceró en conversación con Diana Bolocco, y aseguró que aquel video lo hizo por petición de un maquillador tailandés, parte del staff del certamen: «La verdad, lo del video, yo sabía que me había equivocado», comentó.

«No me estoy justificando, porque realmente me equivoqué y lo sé, pero un trend es, por ejemplo, un baile o una transición y todo el mundo lo hace. Él me pidió ese trend. Yo tengo un problema que ya interno mío, que es aprender a decir que no con más fuerza y creo que eso es lo que aprendí», agregó.

En esa misma línea, Inna Moll explicó: «yo no consumo, no le vi tal vez la maldad, lo malo, porque si tiene malo, después de analizarlo y ver qué mucha gente más en Chile, que eso fue lo que más me dolió…. Yo sabía que me había equivocado y tal vez una corona ya no iba a ser mía, que eso ya era fuerte».

«Me llamó la organización en ese momento para decirme que ellos pensaban que podría haber algún tipo de mala intención de parte del maquillador, que tuviera cuidado», complementó la modelo.

La polémica con Paty Maldonado

Por otro lado, la conductora del programa, le preguntó respecto a la feroz crítica de Paty Maldonado, que la repasó sin filtro. Inna Moll, señaló al respecto: «ya el tema me tiene un poco superada, no tengo nada más que decir, cada una tiene su punto y también es válido».

«Yo hice mi mea culpa, ella piensa que no lo hice, también hay cosas que ella tiene responsabilidad como presentadora de televisión. Yo entendí, pero no gracias a ella, yo entendí gracias a un proceso grande que tuve que vivir. La vida me puso este aprendizaje duro, pero ella lo hizo más difícil de lo que debía haber sido«, cerró la modelo.

