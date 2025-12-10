Pancha Merino impacta a todos con radical cambio de look y desata ola de comentarios: «Te sienta bien la soltería»

Pancha Merino vuelve a captar la atención en redes sociales. Esta vez lo hizo al mostrar un cambio de look que sorprendió a gran parte de sus seguidores.

La actriz dejó atrás su clásico rubio y apostó por un tono mucho más platinado. El resultado fue una imagen fresca y atrevida que no pasó desapercibida. Francisca Merino publicó varias fotos en Instagram para revelar este estilo, lo que de inmediato despertó comentarios y reacciones.

Junto a las postales, la ex panelista de «SQP» también compartió una reflexión personal. «Priorizar los afectos no es debilidad: es saber dónde está lo verdadero, lo que sostiene, lo que da sentido. Es elegir vínculos que nutren, personas que suman, momentos que llenan el alma», expresó Pancha Merino.

Reacciones al nuevo look de Pancha Merino

Las imágenes generaron una ola de respuestas positivas. Sus seguidores no tardaron en elogiar su transformación. «Te quitaste 20 años menos hermanita»; «regia estupenda»; «Bella estas en tu mejor momento»; «Que mejor que renacer así»; «Te sienta bien la soltería, querida»; «Definitivamente hay parejas que hacen mal»; «Hermosa, bonito look»; «Wow te vez increíble»; «Que bien hace la soltería», fueron parte de los mensajes que recibió.

Este renovado look llega meses después de que la actriz enfrentara un quiebre sentimental. Pancha Merino terminó su relación con el empresario italiano Andrea Marocchino, con quien incluso tenía planes de matrimonio. Sin embargo, la historia llegó a su fin tras los rumores de infidelidad del empresario, hechos que la propia actriz terminó confirmando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Francisca (@panchamerino1)

También puedes leer en Radio Corazón: Ex chico Yingo y famoso influencer protagonizan violenta pelea en medio de una «Gala»: Sangre y botellazos de por medio

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google