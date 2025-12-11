El mensaje de Leonardo Farkas previo a la segunda vuelta presidencial: «No estar yendo a incendiar cosas ni hacer marchas»

Leonardo Farkas regresó al país para participar en la segunda vuelta presidencial. Este domingo 14 de diciembre, José Antonio Kast y Jeannette Jara competirán para ser el próximo presidente del país.

En este contexto, el empresario conversó con El Mercurio y explicó los motivos de su visita a Chile.

Leonardo Farkas sobre nuevo proceso electoral

«Vengo a sufragar a estas elecciones y a un evento deportivo de pickleball que estoy haciendo en el club de la Católica de San Carlos de Apoquindo”, comentó.

Asimismo, se refirió a sus expectativas para la jornada. «Lo principal es aceptar el resultado, lo mismo dije en las últimas elecciones, sea quien sea el que gane. Y no estar yendo a incendiar cosas ni hacer marchas, reclamando ni nada”, afirmó.

Respecto a la importancia del proceso democrático, señaló que “Hay que respetar la democracia y el voto ciudadano, la gente tiene cuatro años para darse cuenta quién lo hizo bien y quién lo hizo mal”.

Sus declaraciones surgen mientras Viña del Mar avanza en la reconstrucción tras el megaincendio del verano de 2024. Farkas aportó casi la mitad de los fondos para levantar nuevas viviendas y tiene previsto asistir a la ceremonia de entrega, según consignó ADN.

Para él, la ayuda social sigue siendo un motor personal. “La filantropía siempre ha sido mi pasión y para mí eso significa ayudar desinteresadamente”, expresó. Sin embargo, fue crítico con la labor del Ejecutivo en este proceso y calificó su gestión como “Muy mala”

También puedes leer en Radio Corazón: La inesperada confesión de Fernando Solabarrieta: expuso a su hijo y apuntó a su ex pareja con frase que no pasó desapercibida

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google